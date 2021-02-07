Аронян стартовал в онлайн-турнире по быстрым шахматам — Champions Chess Tour Opera Euro Rapid
16:23, 7 Февраль, 2021
Лидер армянских шахмат Левон Аронян стартовал в онлайн-турнире чемпионов — Champions Chess Tour Opera Euro Rapid.
Как передает Арменпресс, в первых 5 турах этого турнира по быстрым шахматам Аронян выиграл две партии, две завершил вничью, и в одной партии зафиксирована ничья. С набранными 2,5 очками из 5 возможных Аронян пока на 9-м месте. Лидирует Магнус Карлсен, набравший 4 очка.
Призовой фонд онлайн-турнира Champions Chess Tour Opera Euro Rapid по быстрым шахматам составляет 100 000 долларов, из которых 30 000 долларов предназначены для занявшего первое место.
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