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Аронян стартовал в  онлайн-турнире по быстрым   шахматам —  Champions Chess Tour Opera Euro Rapid

Аронян стартовал в  онлайн-турнире по быстрым   шахматам —  Champions Chess Tour Opera Euro Rapid

Лидер армянских шахмат   Левон Аронян стартовал  в онлайн-турнире чемпионов —  Champions Chess Tour Opera Euro Rapid.

Как  передает Арменпресс, в первых 5 турах этого турнира по быстрым шахматам Аронян выиграл две партии, две завершил вничью, и в одной партии зафиксирована ничья. С набранными 2,5 очками из 5 возможных Аронян пока на 9-м месте. Лидирует Магнус Карлсен, набравший 4 очка.

Призовой фонд онлайн-турнира Champions Chess Tour Opera Euro Rapid по быстрым шахматам составляет 100 000 долларов, из которых 30 000 долларов предназначены для  занявшего  первое место.


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