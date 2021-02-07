Лидер армянских шахмат Левон Аронян стартовал в онлайн-турнире чемпионов — Champions Chess Tour Opera Euro Rapid.

Как передает Арменпресс, в первых 5 турах этого турнира по быстрым шахматам Аронян выиграл две партии, две завершил вничью, и в одной партии зафиксирована ничья. С набранными 2,5 очками из 5 возможных Аронян пока на 9-м месте. Лидирует Магнус Карлсен, набравший 4 очка.

Призовой фонд онлайн-турнира Champions Chess Tour Opera Euro Rapid по быстрым шахматам составляет 100 000 долларов, из которых 30 000 долларов предназначены для занявшего первое место.