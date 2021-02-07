КПП Бавра-Ниноцминда возобновил работу

Контрольно-пропускной пункт Бавра-Ниноцминда на армяно-грузинской границе возобновил работу 7 февраля в 10:00.

Об этом Арменпресс стало известно из сообщения посольства Республики Армения в Грузии в Facebook .

«Контрольно-пропускной пункт будет работать с 10:00 до 18:00 часов.

Следует отметить, что проезд грузовых автомобилей через КПП продолжает осуществляться круглосуточно.

Одновременно сообщаем, что въезд граждан Армении в Грузию возможен только после вакцинации (две дозы), а граждане Грузии могут въезжать в Армению только при наличии специального разрешения на выезд, выданного компетентными органами Грузии», - также отмечается в сообщении.