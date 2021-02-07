Армения в десятке стран-предпочтений российский туристов весной

Армения вошла в десятку стран, которую российские туристы предпочли бы посетить весной 2021-го, сообщает OneTwoTrip.

Как передает Арменпресс, со ссылкой на РИА Новости, специалисты компании проанализировали поисковые запросы пользователей на авиабилеты с вылетом с 1 марта до 31 мая.

Выяснилось, что наибольшей популярностью пользуется Москва. Столица традиционно возглавляет список желаемых направлений в любое время года, а весной билеты туда ищут 15 процентов путешественников.

На втором месте — Сочи, куда хотел бы отправиться каждый десятый респондент. Третью строку занимает Санкт-Петербург.

Кроме того, в список вошли Симферополь, Краснодар, Калининград, Минеральные Воды, Екатеринбург и Новосибирск.

Среди зарубежными маршрутов лидер спроса — Турция. Возможности перелета в Стамбул изучают 18 процентов россиян.

В тройке самых востребованных направлений — ОАЭ и Египет. Также часто клиенты проверяют билеты на Мальдивы, в Узбекистан, США, Казахстан, на Кипр, в Армению и Сербию.