Увидев проблемы, с энтузиазмом впрягаюсь в их решение։ новоназначенный губернатор Ширака

Новоназначенного губернатора Ширака проблемы не удручают.

В беседе с Арменпресс Ованес Арутюнян, руководящий Ширакской областью с 21 января, сказал, что не отчаивается от проблем в регионе. «По своей сущности я такой: увижу проблему – с большей силой и энергией впрягаюсь в ее решение», - сказал губернатор.

Он рассказал, что его штаб и команда, которая уже почти сформирована, помогут ему в этом деле. Лица, занимающие концептуальные должности, известны. «На данный момент должность одного советника остается вакантной, но в ближайшее время она будет занята», - сказал губернатор.

8 февраля губернатор также представит аппарату новоназначенного вице-губернатора.

«В понедельник я представлю аппарату заместителя губернатора. Начнем работать вместе, чтобы как можно раньше могли приступить к решению некоторых вопросов», - сказал губернатор.

Решением премьер-министра РА Никола Пашиняна 4 февраля Давид Сехлеян назначен заместителем губернатора Ширака. Сехлеян - уроженец общины Паник Ширакской области, по профессии экономист, живет в родной общине Паник. Работал в банковской системе. Сейчас создал в Панике ферму и последние 5-6 лет занимается фермерством. Женат, имеет троих детей.

Полковник Погос Абрамян, другой заместитель губернатора, регулирующий функции деятельности ополченцев, назначенный при предыдущем губернаторе – Тигране Петросяне, продолжит исполнять свои обязанности.

Что касается других изменений в региональной структуре, губернатор заверил: если они будут, то они, несомненно, будут оправданными, ведь сильная мотивация - развитие страны. «Если такой мотивации не будет, то пребывание такого человека в нашей команде будет поставлено под сомнение».

Арменуи Мхоян