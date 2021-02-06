Рустам Бакоян принял участие в поминании 104 езидов - жертв геноцида в Синджаре

Депутат Национального Собрания РА, представитель езидской общины Армении Рустам Бакоян принял участие в церемонии погребения 104 езидских жертв геноцида в Синджаре (Шангале).

Как передает Арменпресс, Бакоян опубликовал видео об этом на своей странице в Facebook.

" В Синджаре присутствую на похоронах наших жертв геноцида. Собралась община езидов со всего мира», - говорит Бакоян в видео.

4 февраля в присутствии премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадими, президента Бархама Салаха, спикера парламента Махада аль-Халбуси, других иракских официальных лиц и членов международного сообщества Рустам Бакоян участвовал в поминании 104 езидов, ставших жертвой массового убийства в Синджаре (Шангал).