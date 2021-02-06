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Рустам Бакоян принял участие в поминании 104 езидов - жертв геноцида в Синджаре

Рустам Бакоян принял участие в поминании 104 езидов - жертв геноцида в Синджаре

Депутат Национального Собрания РА, представитель езидской общины Армении Рустам Бакоян принял участие в церемонии погребения 104 езидских жертв геноцида в Синджаре (Шангале). 

Как  передает Арменпресс, Бакоян опубликовал видео об этом на своей странице в Facebook. 

" В Синджаре   присутствую на похоронах наших жертв геноцида. Собралась   община езидов со всего мира», - говорит Бакоян в видео. 

4 февраля в присутствии премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадими, президента Бархама Салаха, спикера парламента Махада аль-Халбуси, других иракских официальных лиц и членов международного сообщества Рустам Бакоян участвовал в поминании 104 езидов, ставших жертвой  массового убийства в Синджаре (Шангал).


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