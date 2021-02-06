В Арцахе планируется субсидировать 12 млрд драмов на компенсацию коммунальных услуг населению

6 февраля под председательством Владимира Касьяна и Артура Арутюняна в Национальном Собрании Республики Арцах состоялось совместное заседание постоянных комитетов - по производству и производственной инфраструктуре, финансово-бюджетному и экономическому управлению.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ Национального Собрания Республики Арцах, были приглашены члены правительства во главе с министром финансов Григорием Мартиросяном, а также ответственные лица компаний "Арцахэнерго" и "Арцахгаз". Темой обсуждения стала программа компенсации коммунальных услуг населению.

По словам Григория Мартиросяна, в проекте бюджета на 2021 год предусмотрено субсидирование в размере 12 млрд драмов. Компенсация за потребление природного газа в зимние месяцы составляет до 180 кубометров включительно, за потребление электроэнергии до 500 кВт/ч включительно. Компенсация за электроэнергию предусмотрена для негазифицированных поселков и и общин до 1500 кВтч включительно. Плата за обслуживание внутренней газовой системы за 2021 год будет возмещена в полном объеме.

С докладами выступили министр территориального управления и ответственные лица компаний «Арцахэнерго» и «Арцахгаз». Они представили возможные оптимальные варианты. Парламентарии внесли предложения, включая повышение порога субсидирования тарифов на электроэнергию с существующих 500 кВт до 750 кВт, снижение тарифов на газ и электроэнергию вместо компенсации и распределение летней компенсации в зимние месяцы. Вопрос будет дополнительно обсужден после представления результатов соответствующего исследования соответствующими органами.