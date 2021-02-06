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ВОЗ: замедлились темпы распространения COVID-19 по всему миру

ВОЗ: замедлились темпы распространения COVID-19 по всему миру

Показатели распространения коронавируса во всем мире снижаются. 

Как  передает Арменпресс со ссылкой на «РИА Новости», об этом во время брифинга заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкховен.

Также  Керкховен призвала страны, в которых количество новых случаев коронавируса сокращается, тем не  менеепродолжать поддерживать санитарные методы по предотвращению распространения COVID-19.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что людей, вакцинированных от коронавируса  больше, чем инфицированных.


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