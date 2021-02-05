Время в Ереване: 11:07:36,   5 Февраль

Главы МИД Армении и Люксембурга обсудили сложившуюся в Арцахе гуманитарную ситуацию

Главы МИД Армении и Люксембурга обсудили сложившуюся в Арцахе гуманитарную ситуацию

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна с министром иностранных дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министры иностранных дел обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня, выразив обоюдную готовность предпринять практические шаги для сохранения текущей динамики. Стороны с удовлетворением отметили налаженное эффективное сотрудничество на международной арене.

В контексте касающихся региональной безопасности и стабильности вопросов министр Айвазян представил своему коллеге гуманитарную ситуацию, сложившуюся в Арцахе вследствие агрессии Азербайджана. Глава МИД Армении поблагодарил Жана Ассельборна за принципиальную позицию Люксембурга во время войны и за гуманитарную помощь, оказанную армянам Арцаха через Международный комитет Красного Креста.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации