Главы МИД Армении и Люксембурга обсудили сложившуюся в Арцахе гуманитарную ситуацию

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна с министром иностранных дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министры иностранных дел обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня, выразив обоюдную готовность предпринять практические шаги для сохранения текущей динамики. Стороны с удовлетворением отметили налаженное эффективное сотрудничество на международной арене.

В контексте касающихся региональной безопасности и стабильности вопросов министр Айвазян представил своему коллеге гуманитарную ситуацию, сложившуюся в Арцахе вследствие агрессии Азербайджана. Глава МИД Армении поблагодарил Жана Ассельборна за принципиальную позицию Люксембурга во время войны и за гуманитарную помощь, оказанную армянам Арцаха через Международный комитет Красного Креста.