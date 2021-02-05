Вице-премьер Тигран Авинян провел встречу с послом Ирана в Армении

Вице-премьер Тигран Авинян 5 февраля встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббасом Бадахшаном Зохури.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, приветствуя гостя, Тигран Авинян отметил, что армяно-иранские отношения выделяются многовековой дружбой, основанной на взаимном доверии и взаимоуважении. Стороны согласились, что армяно-иранское сотрудничество имеет обширную повестку дня, которая должна быть поэтапно реализована.

Подчеркнув, что стабильность, мир и устойчивое развитие находятся в плоскости общих интересов Армении и Ирана, Тигран Авинян коснулся сложившейся вследствие военной агрессии Азербайджана против Арцаха ситуации в регионе. Вице-премьер уделил особое внимание вопросу обмена пленными как приоритетной для Армении проблемы.

Стороны также обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Посол Зохури подчеркнул важность совместных усилий для максимального использования существующего потенциала экономических отношений.

В контексте реализации достигнутых с Ираном договоренностей Тигран Авинян подчеркнул важность строительства третьей линии электропередачи Иран-Армения мощностью 400 кВт и строительства подстанции “Нораван”. Вице-премьер отметил, что одним из основных стратегических направлений сотрудничества является программа “Газ в обмен на электроэнергию”, подчеркнув важность продления срока действия соглашения, а также достигнутых в декабре 2020 года договоренностей по увеличению объемов газа и электроэнергии.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся международного транспортного коридора “Персидский залив - Черное море”.

Вице-премьер также коснулся возможностей сотрудничества в области информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе в рамках регионального телекоммуникационного проекта Европа-Армения-Иран-Катар.