РФ объявила «persona non grata» сотрудников диппредставительств Швеции, Польши и Германии

В министерство иностранных дел Российской Федерации были вызваны посол Королевства Швеция, временный поверенный в делах Республики Польша и посланник посольства Федеративной Республики Германия.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, дипломатам был заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года. Было подчёркнуто, что такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу.

“Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены «persona non grata». Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации.

Российская сторона ожидает, что в дальнейшем дипломатические миссии Королевства Швеция, Республики Польша и Федеративной Республики Германия и их персонал будут строго следовать нормам международного права”, - говорится в сообщении МИД РФ.