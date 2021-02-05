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США отвергли обвинения Турции в причастности к попытке переворота

США отвергли обвинения Турции в причастности к попытке переворота

США отвергают обвинения высокопоставленных чиновников Турции в причастности Вашингтона к попытке переворота в 2016 году и считают, что такие заявления противоречат союзническим отношениям двух стран. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

"США никоим образом не были замешаны в попытке переворота в Турции в 2016 году и немедленно осудили эту попытку. Недавние утверждения об обратном, сделанные высокопоставленными турецкими чиновниками, полностью ложны", - заявил Прайс.

"Эти заявления и другие необоснованные и безответственные заявления об ответственности США за события в Турции не соответствуют статусу Турции как союзника по НАТО и стратегического партнера Соединённых Штатов", - добавил Прайс.


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