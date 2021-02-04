Делегация во главе с премьер-министром Армении прибыла в Казахстан

Делегация во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном прибыла в Казахстан для участия 5 февраля в заседании Евразийского межправительственного совета. Как передает корреспондент Арменпресс из Алматы, в состав делегации входят вице-премьер Армении Мгер Григорян, заместитель министра иностранных дел Армен Гевондян, заместитель министра экономики Варос Симонян, заместитель председателя КГД Ашот Мурадян и другие.

1 января 2021 года Республика Казахстан приняла председательство в Евразийском экономическом союзе.