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Делегация во главе с премьер-министром Армении прибыла в Казахстан

Делегация во главе с премьер-министром Армении прибыла в Казахстан

Делегация во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном прибыла в Казахстан для участия 5 февраля в заседании Евразийского межправительственного совета. Как передает корреспондент Арменпресс из Алматы, в состав делегации входят вице-премьер Армении Мгер Григорян, заместитель министра иностранных дел Армен Гевондян, заместитель министра экономики Варос Симонян, заместитель председателя КГД Ашот Мурадян и другие.

1 января 2021 года Республика Казахстан приняла председательство в Евразийском экономическом союзе. 


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