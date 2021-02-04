В результате взрыва в Агдаме погиб один, ранены двое азербайджанцев 

Минобороны Азербайджана сообщает о взрыве, произошедшем четверг в Агдаме.

“Днем 4 февраля на территории Агдамского района произошел взрыв. В результате происшествия погиб солдат Зейналов Губад Ислам оглы. Двое других военнослужащих армии Азербайджана, Бабаев Немат Новруз оглы и Маликмамедов Балагардаш Мубариз оглы, получили телесные повреждения различной степени”, - как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, отмечается в сообщении.

Согласно информации, в настоящее время раненые находятся под наблюдением врачей, и их жизни ничего не угрожает. По данному происшествию возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

При этом оборонное ведомство не уточняет причины взрыва.