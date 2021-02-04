Представители МККК посетили в Азербайджане четырех пленных  армян

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили в Азербайджане четырех пленных армян, в том числе военнослужащих и гражданских лиц. Об этом в беседе с Арменпресс сказала руководитель коммуникационных программ армянского офиса Международного комитета Красного Креста Зара Аматуни.

«Этим людям была предоставлена возможность связаться с членами семьи», - сказала Аматуни.

Аматуни добавила, что в ходе визита представители МККК также проверили условия их содержания и узнали о состоянии их здоровья.

Армения отправила в Европейский суд по правам человека запрос о 228 пленных.