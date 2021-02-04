Планов введения единой валюты в ЕАЭС нет, эта тема не обсуждается: министр ЕЭК

Планов введения единой валюты в Евразийском экономическом союзе нет, данная тема не обсуждается из-за отсутствия необходимых предпосылок. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимур Жаксылыков сегодня во время онлайн-пресс-конференции из Алматы, где 5 февраля пройдет заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран ЕАЭС.

"Ни в одном договоре в рамках ЕАЭС, ни в одном акте в рамках ЕАЭС не говорится о введении единой валюты. Таких планов нет. Нет таких планов и в Стратегии развития до 2025 года, переговоры об этом не ведутся. Эта тема не обсуждается", - сказал Жаксылыков.