Замминистра ИД РФ обсудил с послом Швейцарии ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко 4 февраля принял Посла Швейцарии в Москве К.Марти Ланг.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о ходе реализации посреднической миссии Швейцарии по представительству российских интересов в отношениях с Грузией, о положении дел на пространстве СНГ, в т.ч. о ситуации вокруг Нагорного Карабаха.