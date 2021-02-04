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Замминистра ИД РФ обсудил с послом Швейцарии ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Замминистра ИД РФ обсудил с послом Швейцарии ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко 4 февраля принял Посла Швейцарии в Москве К.Марти Ланг.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о ходе реализации посреднической миссии Швейцарии по представительству российских интересов в отношениях с Грузией, о положении дел на пространстве СНГ, в т.ч. о ситуации вокруг Нагорного Карабаха.


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