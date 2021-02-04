Премьер-министр Пашинян обсудил с послом Швеции вопросы развития армяно- шведского сотрудничества

Премьер-министр Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Швеции в Армении Патрика Свенссона.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян поздравил посла с началом дипломатической службы в нашей стране и выразил надежду, что в результате его деятельности откроется новая страница развития в армяно-шведских отношениях. Никол Пашинян отметил, что правительство Армении заинтересовано в активизации и увеличении эффективности двустороннего сотрудничества во всех сферах. Премьер-министр подчеркнул, что приоритетом для правительства является последовательная реализация реформ по различным направлениям, и в этой связи наша страна подчеркивает важность тесного сотрудничества и обмена опытом со Швецией.

Посол Свенссон подчеркнул готовность и решимость своей страны еще больше расширять отношения с Арменией в различных сферах и способствовать эффективному осуществлению демократических реформ в нашей стране. По словам посла, Швеция поддерживает реализацию программы реформ в Армении в рамках программы Восточного партнерства, в том числе в улучшении бизнес-среды, правосудия, защиты прав человека и других сферах.

Никол Пашинян и Патрик Свенссон отметили необходимость развития экономического сотрудничества между двумя странами. По словам премьер-министра, правительство Армении заинтересовано в вовлечении шведского бизнеса в экономическое поле нашей страны.

В ходе встречи собеседники коснулись сложившейся в регионе ситуации и урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Премьер-министр поблагодарил правительство Швеции за сбалансированную позицию по нагорно-карабахскому конфликту и отметил, что решение гуманитарных вопросов, в частности, обеспечение возвращения пленных, является приоритетом повестки Армении. Никол Пашинян отметил, что армянская сторона готова к переговорному процессу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. В то же время премьер-министр подчеркнул необходимость международного контроля за сохранением армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе посредством различных механизмов.

По словам посла Свенссона, Швеция выражает поддержку сопредседательства Минской группы ОБСЕ в активизации мирного процесса и достижении всеобъемлющего урегулирования.

В ходе встречи стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.