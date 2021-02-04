Министр экономики встретился с постоянным координатором ООН в Армении

Министр экономики Армении Ваан Керобян встретился с постоянным координатором ООН в Армении Шомби Шарпом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства экономики, во встрече приняли участие заместители министра Варос Симонян, Аваг Аванесян и представители офиса постоянного координатора ООН.

Шомби Шарп поздравил Керобяна с назначением на пост министра экономики.

Постоянный координатор ООН отметил, что обсуждаемая с правительством Армении. Рамочная программа ООН по оказанию помощи в целях развития на 2021-2015 гг. - это хорошая возможность пересмотреть и придать новый импульс сотрудничеству․

«От имени офиса ООН в Армении хочу отметить, что мы высоко ценим наше масштабное сотрудничество с министерством экономики для обеспечения общего благополучия и стабильности людей и общин. Сейчас мы расширяем наши совместные усилия, чтобы лучше оправиться от последних вызовов. Вскоре мы запускаем новую пятилетнюю программу партнерства ООН, основанную на зеленом, устойчивом, инклюзивном экономическом росте для Армении», - сказал Шомби Шарп.

Он добавил, что сотрудничество может быть продолжено в сферах развития малого и среднего бизнеса, поощрения инвестиций, финансирования инноваций, создания венчурных фондов.

Приветствуя реализуемые в Армении совместные проекты с ООН, Ваан Керобян отметил, что встреча - хорошая возможность наметить и уточнить направления дальнейшего сотрудничества.

Министр поинтересовался возможностями открытия офисов экономических структур ООН в Армении, представил видение министерства относительно наличия финансовых ресурсов для малого и среднего бизнеса, развития рынка капитала.

Ваан Керобян проинформировал о проводимой министерством работе по разработке экономической политики, основанной на знаниях. Он также сообщил об инициативе по созданию несельскохозяйственных рабочих мест в сельской местности, что позволит жителям сельских общин работать в сфере туризма, легкой промышленности и других секторах.

В ходе беседы была затронута реализация программ развития водной инфраструктуры. Г-ин Шарп отметил необходимость переподготовки рабочей силы в сельских общинах, включая программы для женщин.

В конце встречи стороны подтвердили готовность к углублению сотрудничества по взаимосогласованным направлениям.