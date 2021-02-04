Администрация Гегаркуника будет сотрудничать с армянским офисом МККК

Губернатор Гегаркуника Гнел Саносян принял представителей армянского офиса Международного комитета Красного Креста. Как сообщает «Арменпресс», в начале встречи представитель армянского офиса Международного комитета Красного Креста Армен Карамян представил цель их визита –организацию деятельности в Гегаркуникской области по ликвидации или смягчению последствий Арцахской войны 2020 года и проблем населения, пострадавшего от войны.

“Мы придаем особую важность сотрудничеству с областной администрацией Гегаркуника, поэтому хотели бы услышать ваши проблемы и предложения, ознакомиться с потребностями перемещенных людей, проживающих в приграничных общинах”, - представиил Армен Карамян.

Саносян рассказал о проблемах, возникших в ходе войны и в послевоенный период в Гегаркуникской области, которые существуют в ряде направлений и требуют первоочередного регулирования.

“Похвально, что в послевоенный период Международный комитет Красного Креста выразил желание развернуть деятельность в Гегаркуникской области. Мы сотрудничали с армянским Красным Крестом во время войны и в послевоенный период, и я уверен, что последующее сотрудничество также будет эффективным. Необходимость содействия в нашем регионе можно разделить на несколько секторов: работа с семьями погибших и пропавших без вести, с ранеными, вынужденными переселенцами из Арцаха и семьями, живущими в приграничных районах. За последние два года в рамках программ субвенций мы реализовали множество программ в приграничных населенных пунктах по развитию инфраструктур, но есть еще много работы”, - сказал губернатор Гнел Саносян.

Затем губернатор представил ситуацию по сферам, в частности, коснувшись проблем, которые возникли в результате войны и напрямую касаются наиболее уязвимых групп.

Представители Международного комитета Красного Креста Инске Вандормайл и Микаел Риепл поинтересовались первоочередными задачами и задачами, связанными с содействием, в то же время подчеркнув, что они хотят вместе с областной администрацией оценить все потребности и начать процесс содействия реализацией различных программ.

“Мы окажем материальную и профессиональную поддержку также и в судебно-медицинской сфере. По вопросам без вести пропавших мы окажем содействие не только семьям, пострадавшим в результате второй Арцахской войны, но и во время первой войны. Поэтому мы хотим лично поговорить с пострадавшими от войны семьями, поближе ознакомиться со всеми существующими проблемами и попытаться их урегулировать. Нас также интересует, насколько интегрируются в Гегаркуникской области семьи, переселенные из Арцаха”, - отметили представители Международного Комитета Красного Креста.

Гнел Саносян выразил надежду, что сотрудничество администрации Гегаркуника и армянского офиса Международного комитета Красного Креста даст желаемые и ощутимые результаты.

“Мы должны быть в постоянном общении, выявлять сферу за сферой и согласовывать приоритеты оценки и регулирования потребностей. Уверен, что наше сотрудничество в Гегаркуникской области будет способствовать урегулированию проблем послевоенного периода”, - заключил губернатор Гегаркуника.

Хосров Хлгатян