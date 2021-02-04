Деятельность постоянного представительства Республики Арцах в РФ не прекращается: МИД  Арцаха

Деятельность постоянного представительства Республики Арцах в Российской Федерации не прекращается.

Как сообщает «Арменпресс», ответ на вопрос информационного агентства “Арцахпресс” дан управлением информации и общественных связей МИД Республики Арцах.

“Эта информация не соответствует действительности. Постоянные представительства Республики Арцах, действующие в зарубежных странах, продолжат свою обычную деятельность, направленную на защиту интересов Республики Арцах и ее граждан, развитие и продвижение взаимовыгодных отношений в различных сферах, а также выполнение других функций, установленных законом”.

Со вчерашнего дня в СМИ распространяется информация о том, что деятельность постоянного представительства Республики Арцах в России будет прекращена.