В Армении подтверждено 147 новых случаев COVID-19, вылечились 352 заболевших

По состоянию на 11:00 4 февраля в Армении подтверждено 147 новых случая COVID-19, 352 заболевших вылечились, есть 11 летальных исходов. Таким образом, за последние сутки проведено 1 829 тестов, всего проведено 656 323 тестов.

Как передает «Арменпресс» , об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении. Всего подтверждено 167 568 случаев COVID-19, 159 045 из которых вылечились, есть 3 107 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 637 пациентов. В предыдущий день зафиксировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 779. Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.