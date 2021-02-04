Совместный Российско-турецкий центр мониторинга осуществляет контроль при помощи БПЛА

Служащие Российско-турецкого центра мониторинга в зоне нагорно-карабахского конфликта продолжают выполнять задачи по контролю соблюдения режима прекращения огня и боевых действий.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

Российскими военнослужащими осуществляется контроль режима прекращения огня с использованием беспилотных летательных аппаратов “Форпост” и “Орлан-10”.

Военнослужащие центра постоянно получают изображения с беспилотных летательных аппаратов, затем анализируют все передвижения военной техники, личного состава, а также фиксируют все факты пересечения линии соприкосновения с обеих сторон.

Смены совместного центра осуществляют сбор, обобщение и проверку информации о нарушениях достигнутых договоренностей. Рассматриваются все жалобы сторон карабахского конфликта по вопросам или проблемам, связанным с невыполнением достигнутых договоренностей.

Совместный российско-турецкий центр мониторинга соблюдения режима прекращения огня и боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта размещен на территории Азербайджанской Республики в соответствии с меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств Российской Федерации и Турецкой Республики 11 ноября 2020 года.