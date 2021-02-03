Вице-премьер Тигран Авинян принял посла Королевства Нидерландов

Вице-премьер Армении Тигран Авинян 3 февраля принял посла Королевства Нидерландов в Республике Армения Николаса Схермерса.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Тиграна Авиняна, приветствуя гостя, вице-премьер подчеркнул важность открытия посольства Нидерландов в Ереване и высоко оценил личный вклад посла Схермерса в развитие двусторонних отношений.

Поблагодарив за прием, посол Схермерс подчеркнул свою готовность приложить все усилия для укрепления и углубления армяно-нидерландских отношений.

Стороны обсудили проблему Арцаха и сложившуюся в результате азербайджанской агрессии против Арцаха ситуацию, подробно остановившись на вопросе возвращения военнопленных. Вице-премьер представил текущий этап процесса обмена пленными, подчеркнув приоритетность этого вопроса для правительства Армении. Он поблагодарил парламент Нидерландов за проявленную по арцахскому вопросу позицию, а также за принятие резолюции о предоставлении гуманитарной помощи народу Арцаха.

В повестке встречи были также вопросы армяно-нидерландского экономического сотрудничества и экономических реформ в Армении. Вице-премьер представил принимаемые правительством Республики Армения шаги по восстановлению экономической жизни. Тигран Авинян рассказал о намерении Армении развивать экономическую дипломатию, которая должна быть сосредоточена на привлечение иностранных инвестиций, развитие высокотехнологичной промышленности, сотрудничество в области инноваций и науки. В этом контексте была подчеркнута важность развития армяно-нидерландских торгово-экономических отношений в сфере сельского хозяйства, информационных технологий, финансов и др.

Вместе с тем стороны высоко оценили плодотворное сотрудничество двух стран в рамках международных финансовых институтов, в том числе Европейского банка реконструкции и развития.