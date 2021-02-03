Власти Турции должны осознать, что для диалога необходима атмосфера доверия: МИД Армении

Армения строго осуждает политику властей Турции по последовательному уничтожению армянского культурного наследия и его незаконному присвоению и призывает Турцию полноценно выполнять обязательства, возложенные на себя по международным договорам. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, отвечая на вопросы СМИ.

- Недавно в турецкой прессе появилась информация о продаже и разрушении армянских церквей в Турции. Есть много фактов разрушения христианских церквей и кладбищ, которые не удостаиваются ответов со стороны соответствующих властей Турции. И второй вопрос. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в своем выступлении на съезде Партии справедливости и развития в Анталии вновь обратился к Армении, посоветовав “извлечь урок”. Прокомментируйте, пожалуйста, эти два вопроса.

- Нам известно об опубликованной в турецкой прессе информации о продаже в Турции армянских церквей. В частности, Армянская католическая церковь в районе Себташ города Бурса была выставлена на продажу за 6 миллионов турецких лир, а другая армянская церковь в Бурсе - за 6 миллионов 300 000 турецких лир. Кроме того, в западной турецкой провинции Кутахья была разрушена армянская церковь Св.Тороса.

Мы решительно осуждаем политику турецких властей, направленную на безвозвратное уничтожение и незаконное присвоение армянского культурного наследия, и призываем Турцию полностью выполнять свои обязательства по международным договорам.

Призывы к сотрудничеству в области регионального мира и стабильности государства с таким отношением к памятникам истории и культуры, по крайней мере, не могут вызывать доверия.

Что касается совета “извлечь урок”, никто не имеет права говорить неуважительно, на языке угроз, давать уроки истории народу, пережившему геноцид.

Турецкие власти должны четко осознавать, что для диалога необходима атмосфера доверия, и разрушение армянского исторического и культурного наследия вовсе не способствует формированию такой атмосферы.