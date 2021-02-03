В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание, созванное по инициативе правительства.

Как передает Арменпресс, в повестке заседания два вопроса. Парламент рассмотрит пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Армения “Судебный кодекс Республики Армения” и прилагаемые к нему законопроекты.

На обсуждение также будет вынесен пакет законопроектов О внесении изменений в Закон Республики Армения “О социальном содействии”, О внесении изменения в Закон Республики Армения “Об органах системы государственного управления и о внесении изменения в Закон Республики Армения “О государственных пенсиях”.