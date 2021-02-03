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“Манчестер Юнайтед” обыграл “Саутгемптон” с нефутбольным счетом 9:0

“Манчестер Юнайтед” обыграл “Саутгемптон” с нефутбольным счетом 9:0

В 22-м туре чемпионата Англии по футболу “Манчестер Юнайтед” дома принимал “Саутгемптон”.

Как передает Арменпресс, “красные дьяволы” одержали победу над “Саутгемптоном”, забив в ворота соперника 9 мячей. В составе “Манчестер Юнайтед” отличились Аарон Ван-Биссака, Маркус Рэшфорд, Эдинсон Кавани, Антони Марсьиаль (дубль), Скотт Мактоминей, Бруну Фернандеш и Дэниел Джеймс.

После этой победы “Манчестер Юнайтед” лидирует в Премьер-лиге с 44 очками. Такой рекордный счет матча в чемпионате Англии был зафиксирован в далеком 1995 году.


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