Навального приговорили к 3,5 годам лишения свободы
21:55, 2 Февраль, 2021
Симоновский суд Москвы во вторник отменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального в колонии, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.
"Суд находит представление ФСИН подлежащим удовлетворению", - огласила решение судья Наталья Репникова.
Решение о замене условного срока еще не вступило в силу - у сторон есть десять дней на обжалование.
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