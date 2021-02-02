Навального приговорили к 3,5 годам лишения свободы

Симоновский суд Москвы во вторник отменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального в колонии, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Суд находит представление ФСИН подлежащим удовлетворению", - огласила решение судья Наталья Репникова.

Решение о замене условного срока еще не вступило в силу - у сторон есть десять дней на обжалование.