Трое азербайджанцев подорвались на противотанковой мине в Физули
Трое азербайджанцев подорвались на противотанковой мине в автомобиле «ГАЗ-53» на перешедшей под контроль Азербайджана территории Физулинского района. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, в результате один азербайджанец погиб, двое получили ранения различной степени тяжести.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 21:55 Навального приговорили к 3,5 годам лишения свободы
- 21:11 Известен календарь игр сборной Армении до 21 года в отборочном цикле Евро-2023
- 21:10 Трое азербайджанцев подорвались на противотанковой мине в Физули
- 20:58 Докладчики Европарламента по Армении и Азербайджану призывают Баку к возвращению пленный
- 20:25 ООН предоставила 2 млн долларов на помощь перемещенным из Арцаха лицам
- 20:14 Министр обороны Армении провел встречу с временным поверенным в делах посольства Великобритании
- 19:45 В Грузии в результате коронавируса зафиксировано 3 208 случаев смерти
- 18:55 В результате войны более 140 домов села Тагавард остались под контролем врага
- 18:26 Центробанк Армении прогнозирует замедление темпов кредитования
- 18:13 Предстоящие на 3 февраля мероприятия
- 17:55 Гинцбург рассказал о результатах третьей фазы испытаний "Спутника V"
- 17:36 На армяно-азербайджанской границе сохранялась стабильная оперативная обстановка
- 17:35 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-02-21
- 17:33 Азиатские индексы - 02-02-21
- 17:30 Армения выпустила евробонды на сумму 750 млн долларов
- 17:28 Во время войны Армения не обращалась в ОДКБ: Зась
- 17:20 МИД Арцаха призвал страны и организации быть предельно корректными в своих высказываниях
- 17:19 Первый электромобиль Apple поможет создать Hyundai
- 17:03 Байден подпишет несколько указов о миграции, отменяющих принятые при Трампе правила
- 16:50 Генсек ОДКБ заявил, что сирийские наемники должны покинуть Карабах
- 16:38 Объявлен конкурс на расширение возможностей Национального парка “Севан”
- 16:37 Клинические испытания пятой российской вакцины от коронавируса планируются на конец года
- 16:28 Давид Галстян арестован: суд удовлетворил ходатайство СНБ
- 16:15 Экономика Чехии в 2020 году пережила рекордный спад
- 16:05 В Таиланде рассчитывают принять пять миллионов туристов в 2021 году
09:50, 26.01.2021
Просмотрели 1609 раз Призрак войны вечно будет сопровождать Азербайджан
23:51, 30.01.2021
Просмотрели 1565 раз Вице-премьеры Армении, Азербайджана и РФ договорились создать следующие экспертные подгруппы
20:30, 28.01.2021
Просмотрели 1511 раз Запланирован визит сопредседателей минской группы ОБСЕ в Нагорный Карабах: Захарова
15:04, 30.01.2021
Просмотрели 1281 раз Возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство Джалала Арутюняна
18:38, 28.01.2021
Просмотрели 1277 раз Митинг на площади Республики закончился