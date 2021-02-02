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Трое азербайджанцев подорвались на противотанковой мине в Физули

Трое азербайджанцев подорвались на противотанковой мине в Физули

Трое азербайджанцев подорвались на противотанковой мине в автомобиле «ГАЗ-53» на перешедшей под контроль Азербайджана территории Физулинского района. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, в результате один азербайджанец погиб, двое получили ранения различной степени тяжести. 


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