Трое азербайджанцев подорвались на противотанковой мине в Физули

Трое азербайджанцев подорвались на противотанковой мине в автомобиле «ГАЗ-53» на перешедшей под контроль Азербайджана территории Физулинского района. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, в результате один азербайджанец погиб, двое получили ранения различной степени тяжести.