ООН предоставила 2 млн долларов на помощь перемещенным из Арцаха лицам

Организация Объединенных Наций предоставила 2 миллиона долларов финансовой помощи для оказания жизненно важной гуманитарной помощи людям, которые нашли убежище в Армении в результате конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт миссии ООН в Армении.

«Организация Объединенных Наций поддерживает людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, с самого начала конфликта и будет продолжать делать это до тех пор, пока люди остаются уязвимыми», - сказал постоянный координатор ООН в Армении Шомби Шарп.

Организация Объединенных Наций привержена поддержке и защите своих обязательств, особенно женщинам, мужчинам, девочкам и мальчикам, перемещенным из Нагорного Карабаха, из его окрестностей, а также тем, кто пострадал от конфликта в Армении.