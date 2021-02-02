Министр обороны Армении провел встречу с временным поверенным в делах посольства Великобритании 

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян принял временного поверенного в делах посольства Соединенного Королевства в Армении госпожу Хелен Фейзи в сопровождении военного атташе Великобритании в Республике Армения Тони Брамвелла (резиденция в Тбилиси) и советника по обороне г-жу Клэр Маккейн (резиденция в Тбилиси).

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественных связей министерства обороны Армении, Хелен Файзи поздравила Вагаршака Арутюняна со вступлением в должность министра обороны в сложный для Армении период и выразила соболезнования погибшим во время боевые действия.

Министр обороны Армении представил ход выполнения договоренностей, достигнутых после прекращения боевых действий. Вагаршак Арутюнян особо остановился на вопросе возвращения Азербайджаном военнопленных. По просьбе британской стороны также были представлены условия региональной безопасности, текущие угрозы и ожидаемые развития.

Министр обороны также сообщил, что проводится оценка недостатков и упущений во время боевых действий, которые могут привести к структурным изменениям, процедурам и тактике принятия решений в Вооруженных силах, а также к законодательным изменениям.

В ходе встречи также были обсуждены возможности углубления армяно-британского сотрудничества в области обороны. Стороны договорились, что в результате дополнительных обсуждений будут инициированы новые направления сотрудничества, основанные на приоритетных интересах.

Британская сторона выразила готовность продолжить сотрудничество как по уже существующим, так и по новым направлениям, предлагаемым армянской стороной.