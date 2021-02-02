В результате войны более 140 домов села Тагавард остались под контролем врага

В результате войны более 140 домов села Тагавард Мартунинского района Арцаха остались под контролем врага. Об этом сообщил в беседе с Арменпресс глава общины Тагавард Олег Арутюнян, добавив, что 520 жителей Тагаварда остались без крова из-за войны.

«Большинство из них переселены в разные населенные пункты Арцаха, а 20 семей - в Республику Армения. В части Тагаварда, оставшейся под контролем Арцаха, осталось около 149 домов. Почти все они пострадали в результате обстрелов, а 5 домов были полностью разрушены. Почти все жители этой [не оккупированной Азербайджаном] части Тагаварда, около 90%, вернулись в свои дома.

Одна из школ села попала под контроль врага. Другую школу, расположенную в той части села, которая находится под нашим контролем, уже посещает 140 учеников из Красного рынка и Тагаварда. Около 70 процентов сельскохозяйственных земель Тагаварда - фруктовые сады и пастбища, перешли под контроль Азербайджана.

Сейчас у нас около 120 гектаров пахотных земель, на которых сельчане провели работы по озимой и готовятся к весеннему посеву. Церковь Сурб Аменапркич (Святого Всеспасителя) XVIII века, одно из школьных зданий и кладбище остались на стороне враг», - сказал глава общины Тагавард, добавив, что до войны в селе было 289 домов с 1314 жителями.