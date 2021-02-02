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Армения выпустила евробонды на сумму 750 млн долларов

Армения выпустила евробонды на сумму 750 млн долларов

Армения выпустила евробонды на сумму 750 млн долларов. Как сообщает Арменпресс, информацию об этом подтвердил на пресс-конференции председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян.

«Да, выпущены евробонды на 750 млн долларов. Они были выпущены сроком на 10 лет с доходностью 3,875%», - сказал Галстян.

По его словам, спрос на облигации Армении еще никогда не был таким высоким. Председатель ЦБ обусловил это рядом факторов. На данный момент у инвесторов в глобальные финансовые институты накоплена большая сумма денег, и они ищут, куда вкладывать.

По данным Центробанка, в последние месяцы произошли некоторые улучшения в оценке страны за риск на международных финансовых рынках.

В апреле этого года риск составлял около 600 базисных пунктов, затем в июне-июле она снизилась до 300 базисных пунктов. Во время войны он вырос до 600, но пока что сократился почти вдвое.

«Т.е. восприятие международными инвесторами макроэкономической стабильности в стране однозначно. Это самый важный месседж», - сказал председатель ЦБ.

Касаясь вопроса, следует ли добавить эти 750 миллионов долларов к госдолгу Армении, Галстян сказал, что если это не приведет к досрочному погашению предыдущего выпуска, то да.


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