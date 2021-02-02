Армения выпустила евробонды на сумму 750 млн долларов. Как сообщает Арменпресс, информацию об этом подтвердил на пресс-конференции председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян.

«Да, выпущены евробонды на 750 млн долларов. Они были выпущены сроком на 10 лет с доходностью 3,875%», - сказал Галстян.

По его словам, спрос на облигации Армении еще никогда не был таким высоким. Председатель ЦБ обусловил это рядом факторов. На данный момент у инвесторов в глобальные финансовые институты накоплена большая сумма денег, и они ищут, куда вкладывать.

По данным Центробанка, в последние месяцы произошли некоторые улучшения в оценке страны за риск на международных финансовых рынках.

В апреле этого года риск составлял около 600 базисных пунктов, затем в июне-июле она снизилась до 300 базисных пунктов. Во время войны он вырос до 600, но пока что сократился почти вдвое.

«Т.е. восприятие международными инвесторами макроэкономической стабильности в стране однозначно. Это самый важный месседж», - сказал председатель ЦБ.

Касаясь вопроса, следует ли добавить эти 750 миллионов долларов к госдолгу Армении, Галстян сказал, что если это не приведет к досрочному погашению предыдущего выпуска, то да.