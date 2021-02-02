Во время войны Армения не обращалась в ОДКБ: Зась

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в случае с нагорно-карабахским конфликтом действовала в соответствии с базовым соглашением. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.

Зась обратился к статье 4, в которой указано, что в случае агрессии, то есть, военного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности, суверенитету одного из государств ОДКБ, по обращению этого государства ему незамедлительно оказывается всесторонняя помощь, в том числе, военная.

“В этой ситуации не было никакого обращения со стороны Армении за оказанием военной или другой помощи со стороны ОДКБ. Этот механизм мы не запускали и не рассматривали”, - сказал Зась.

Он напомнил, что ОДКБ изначально выступала за прекращение военных действий и решение проблем в регионе путем мирных договоренностей. “Эта позиция не изменилась”, - отметил Зась.

Он сообщил также, что ОДКБ приветствует достигнутые договоренности и тот путь разрешения конфликта, который был выбран сторонами, вовлеченными в конфликт: трехсторонние договоренности, которые позволили прекратить кровопролитие и избежать еще большей трагедии.