Давид Галстян арестован: суд удовлетворил ходатайство СНБ

Суд общей юрисдикции города Еревана под председательством судьи Мнацакана Мартиросяна удовлетворил ходатайство СНБ о задержании Давида Галстяна (известного как «Патрон Даво»). Как сообщает Арменпресс, об этом заявил адвокат Галстяна Армен Арутюнян.

Ранее СНБ распространило официальное заявление о том, что Давид Галстян, бывший советник бывшего министра обороны Давида Тонояна и бизнесмен, причастный к торговле оружием, был доставлен в Следственное управление СНБ Армении по подозрению в хищении в особо крупном размере.

Галстян обвиняется в хищении в особо крупном размере по уголовному делу, возбужденному Следственным управлением СНБ.