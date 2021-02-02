Сделали все возможное: Марукян о работе в ПАСЕ по вопросу армянских пленных

Цель армянской делегации в ПАСЕ заключалась в том, чтобы в ПАСЕ были осведомлены об армянских пленных, находящихся в Азербайджане, чтобы этот вопрос был озвучен и руководители политических групп сделали заявления, и это им удалось. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции в НС Армении заявил член армянской делегации в ПАСЕ Эдмон Марукян.

“Если бы инициатива не была предпринята, я обязательно обвинил бы руководителя делегации, что сделал подобное предложение, но эта инициатива не была представлена. Перед выездом мы обсудили, что мы должны сделать, я предложил, чтобы мы обязательно потребовали дебаты. И они состоялись. Руководители политических групп сделали призывы о возвращении пленных. Нам нужно было, что генеральному секретарю этот вопрос был задан не нами, а политическими руководителями групп. Этот вопрос задали именно они. Нужно было, чтобы такие заявления были в прессе, в Twitter, это тоже было. К этому вопросу обратился и руководитель Комитета министров. У нас была цель, чтобы вопрос обсуждался, и он был обсужден”, - сказал Марукян и добавил, что люди видят, что война закончилась, есть подписанный документ, но одна страна продолжает вести себя как террорист.

“И совершенно очевидно было, что задержание в РФ 3 500 человек и арест Навального были для них первоочередной темой, и именно это и обсуждалось”, - сказал Марукян.