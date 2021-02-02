Генрих Мхитарян в символической команде Серии “А”

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу и итальянской “Ромы” Генрих Мхитарян включен в состав символической команды тура чемпионата Италии.

Как передает «Арменпресс», в составе символической команды “WhoScored” два футболиста “Ромы” - Джанлука Манчини и Генрих Мхитарян. Армянский полузащитник получил оценку 8.2.

В 20-м туре чемпионата Италии по футболу “Рома” дома приняла “Верону”.

Как передает Арменпресс, в матче, проходившем на Олимпийском стадионе Рима, “Рома” довольно скоро смогла опередить в счете. На 20-й минуте отличился Джанлука Манчини. Генрих Мхитарян удвоил разницу в счете. В первом тайме “волкам” удалось забить и третий мяч. Гол в своем активе записал Борха Майораль. Гол престижа “Верона” забила лишь во втором тайме. Матч “Рома” - “Верона” завершился со счетом - 3:1.

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян вышел на поле в стартовом составе “Ромы” и отыграл весь матч.

После этой победы столичная команда в турнирной таблице Серии “А” улучшила свою позицию и занимает 3-е место. С 46 очками в Серии “А” лидирует “Милан”.