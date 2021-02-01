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При посредничестве российских миротворцев освобождены двое задержанных азербайджанцев 

При посредничестве российских миротворцев освобождены двое задержанных азербайджанцев 

При посредничестве командования российского миротворческого контингента освобождены двое военнослужащих вооруженных сил Азербайджана, задержанные 30 января 2021 г. службой национальной безопасности Республики Армения в районе населенного пункта Тех Сюникской области Республики Армения. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МО РФ.

Также российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания и восстановление объектов гражданской инфраструктуры, оказывается гуманитарная помощь населению.

За сутки с территории Армении в Нагорный Карабах возвратилось 96 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 г. в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 51 947 человек.


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