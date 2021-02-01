При посредничестве российских миротворцев освобождены двое задержанных азербайджанцев 

При посредничестве командования российского миротворческого контингента освобождены двое военнослужащих вооруженных сил Азербайджана, задержанные 30 января 2021 г. службой национальной безопасности Республики Армения в районе населенного пункта Тех Сюникской области Республики Армения. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МО РФ.

Также российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания и восстановление объектов гражданской инфраструктуры, оказывается гуманитарная помощь населению.

За сутки с территории Армении в Нагорный Карабах возвратилось 96 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 г. в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 51 947 человек.