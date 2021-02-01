Глава МИД РФ обсудит с действующим председателем ОБСЕ вопрос Нагорного Карабаха

В Москве министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 2 февраля проведет переговоры с министром иностранных дел Швеции Анн Линде, которая прибудет в Россию с рабочим визитом в качестве Действующего председателя ОБСЕ.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, С.В.Лавров и А.Линде обсудят широкий круг вопросов повестки дня ОБСЕ, а также ситуацию в сфере безопасности в регионе Балтийского моря и на Севере Европы, сотрудничество в Арктике, актуальные темы российско-шведских двусторонних отношений.

Предполагается рассмотреть вопросы, касающиеся содействия со стороны ОБСЕ урегулированию конфликтов на востоке Украины, в Нагорном Карабахе и Приднестровье, а также посредничество Организации в Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье, ее деятельность на Балканах и в Центральной Азии.