Гарик Саркисян назначен руководителем Департамента по управлению государственным имуществом
17:19, 1 Февраль, 2021
Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Гарик Саркисян назначен руководителем Департамента по управлению государственным имуществом. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение премьера опубликовано на сайте правительства.
Другим решением премьера, Нарек Бабаян освобожден с должности руководителя Департамента по управлению государственным имуществом.
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