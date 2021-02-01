Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Гарик Саркисян назначен руководителем Департамента по управлению государственным имуществом. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение премьера опубликовано на сайте правительства.

Другим решением премьера, Нарек Бабаян освобожден с должности руководителя Департамента по управлению государственным имуществом.