Присутствие неофашистов в регионе представляет большую угрозу для глобальной безопасности

Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением относительно намерения ультраправой националистической турецкой Партии националистического движения и аффилированной с ней экстремистской неофашистской организации «Серые волки» реализовать некие проекты на оккупированных территориях Республики Арцах, в частности, в городе Шуши. Как сообщает Арменпресс, в заявлении МИД Республики Арцах говорится:

“Намерения ультраправой националистической турецкой Партии националистического движения и аффилированной с ней экстремистской неофашистской организации «Серые волки» реализовать некие проекты на оккупированных территориях Республики Арцах, в частности, в городе Шуши, вызывают самую серьезную обеспокоенность.

Присутствие в какой-либо форме на оккупированных территориях Арцаха иностранных сил, проповедующих идеологию пантюркизма и неофашизма и использующих террор в качестве основного средства достижения целей, представляет чрезвычайно большую угрозу не только для Республики Арцах, но и для региональной и глобальной безопасности. Тот факт, что эти силы получили одобрение на реализацию своих проектов в оккупированном Шуши от высшего руководства Турции и Азербайджана, указывает на планы Анкары и Баку создать очаги напряженности в регионе и соседних странах, а также подорвать усилия международного сообщества по мирному, всеобъемлющему, справедливому урегулированию азербайджано-карабахского конфликта.

Отправка на оккупированные территории Республики Арцах ультраправых неофашистских сил, как и использование международных террористов в период вооруженной агрессии против Арцаха являются звеньями одной цепи в экспансионистской политике Турции по отношению не только к Арцаху и Южному Кавказу, но и к регионам за их пределами.

Данная политика Турции и Азербайджана заслуживает самого строго осуждения и требует от международного сообщества, заинтересованных организаций и структур соответствующих незамедлительных действий, направленных на недопущение и пресечение подобного рода деструктивных инициатив”.