Нарек Бабаян подал заявление об уходе с поста председателя Комитета по управлению госимуществом

Председатель Комитета по управлению государственным имуществом Нарек Бабаян подал в отставку. Как сообщает «Арменпресс», об этом Бабаян написал на своей странице в Facebook.

“Уважаемые соотечественники, сообщаю вам, что сегодня я подал заявление об уходе с должности председателя Комитета по управлению государственным имуществом. Я благодарен премьер-министру Республики Армения за оказанное доверие. Я также благодарю своих коллег из исполнительной и законодательной власти за эффективное сотрудничество в течение этого периода”, - написал Бабаян.

Нарек Бабаян поблагодарил коллектив комитета за совместную работу около в течение двух с половиной лет и пожелал им успехов в работе и в личной жизни.

Нарек Бабаян должность председателя Комитета по управлению государственным имуществом занимал с 12 июня 2018 года.