Время в Ереване: 11:07:36,   1 Февраль

Арцрун Ованнисян представил подробности ситуации в Шуши в конце войны

Арцрун Ованнисян представил подробности ситуации в Шуши в конце войны

В последние три дня широкомасштабной войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, ситуация в Шуши несколько раз резко изменялась.

Как передает «Арменпресс», об этом журналистами 1 февраля в НС сказал координатор Единого информационного центра Арцрун Ованнисян.

“Для меня в Шуши многое осталось непонятным. 6 ноября я был в Шуши, 7, 8 и 9 числа ситуация в Шуши, согласно сведениям МО, несколько раз диаметрально резко изменялась”, - сказал Ованнисян.

Арцрун Ованнисян добавил, что он изучает отдельные эпизоды войны, и есть много боевых эпизодов, которые ему непонятны.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации