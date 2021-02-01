Арцрун Ованнисян представил подробности ситуации в Шуши в конце войны
11:48, 1 Февраль, 2021
В последние три дня широкомасштабной войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, ситуация в Шуши несколько раз резко изменялась.
Как передает «Арменпресс», об этом журналистами 1 февраля в НС сказал координатор Единого информационного центра Арцрун Ованнисян.
“Для меня в Шуши многое осталось непонятным. 6 ноября я был в Шуши, 7, 8 и 9 числа ситуация в Шуши, согласно сведениям МО, несколько раз диаметрально резко изменялась”, - сказал Ованнисян.
Арцрун Ованнисян добавил, что он изучает отдельные эпизоды войны, и есть много боевых эпизодов, которые ему непонятны.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен