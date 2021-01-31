Время в Ереване: 11:07:36,   31 Январь

Спасатели потушили пожар в деревообрабатывающей мастерской в  Золакаре

Спасатели потушили пожар в деревообрабатывающей мастерской в  Золакаре

31-го января   в 01։18 часов   в Гегаркуникское  отделение  Национального  центра   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что  в  Золакаре горит гараж с машиной внутри,  необходима  помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС Республики Армения.

Выяснилось, что пожар вспыхнул в деревообрабатывающей мастерской близ гаража на 2-й ул. в  Золакаре (около 60 кв/м).

Пожар был купирован в 01:55 часов, потушен в 02:45. Сгорел верстак, доски (около 3 кв/м), дрова (около 6 кб/м), 4 шины, а в гараже  обгорели задние  фары  автомобиля Kia Sorento.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации