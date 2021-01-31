Спасатели потушили пожар в деревообрабатывающей мастерской в  Золакаре

31-го января в 01։18 часов в Гегаркуникское отделение Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что в Золакаре горит гараж с машиной внутри, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения.

Выяснилось, что пожар вспыхнул в деревообрабатывающей мастерской близ гаража на 2-й ул. в Золакаре (около 60 кв/м).

Пожар был купирован в 01:55 часов, потушен в 02:45. Сгорел верстак, доски (около 3 кв/м), дрова (около 6 кб/м), 4 шины, а в гараже обгорели задние фары автомобиля Kia Sorento.