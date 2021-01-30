Вице-премьеры Армении, Азербайджана и РФ договорились создать следующие экспертные подгруппы

В Москве состоялось заседания трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Республики Армения, Азербайджанской Республики и Российской Федерации.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт правительства РФ, в ходе заседания были рассмотрены основные направления совместной работы, вытекающие из реализации пункта 9 Заявления премьер-министра Республики Армения, президента Азербайджанской Республики и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, а также пунктов 2, 3, 4 Заявления от 11 января 2021 года.

Стороны договорились создать следующие экспертные подгруппы:

- по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам;

- по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля.

Стороны договорились до 2 февраля 2021 года завершить формирование экспертных подгрупп и до 5 февраля 2021 года провести их первые заседания.

Следующее заседание трёхсторонней Рабочей группы решено провести в Москве. Дата будет согласована сопредседателями в рабочем порядке.