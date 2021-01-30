США сотрудничают с Россией по нагорно-карабахскому конфликту. Посол США в России

США сотрудничают с Россией по Нагорному Карабаху и хотят продолжить диалог.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил "Дождю" посол США в России Джон Салливан.

По его словам, не так давно он и его французский коллега присутствовали на брифинге МИД России.

«США, Франция и Россия являются сопредседателями Минской группы. На брифинге мы узнали о событиях в Нагорном Карабахе, завершении конфликта между Азербайджаном и Арменией. Это пример области, в которой Соединенные Штаты сотрудничают с правительством России, и в данном случае – и с правительством Франции в качестве сопредседателей Минской группы. Мы хотим продолжить наше сотрудничество по этим вопросам», - сказал он.