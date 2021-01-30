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Пограничные инциденты на участке Воротан-Давид-Бек межгосударственной дороги Горис-Капан не отмечен

Пограничные инциденты на участке Воротан-Давид-Бек межгосударственной дороги Горис-Капан не отмечен

29 и 30 января  стабильная оперативная обстановка вдоль армяно-азербайджанской линии соприкосновения на государственной границе РА не изменилась, приграничных инцидентов не зафиксировано.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественных связей Министерства обороны Республики Армения, по данным СНБ РА, на участке Воротан-Давид Бек межгосударственной автодороги Горис-Капан, находящейся под ответственностью пограничных войск СНБ,  приграничных инцидентов не зарегистрировано.

Подразделения пограничных войск ВС РА и СНБ контролируют приграничную обстановку на всем протяжении приграничной полосы и выполняют поставленные задачи.

 

 

 

 


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