Пограничные инциденты на участке Воротан-Давид-Бек межгосударственной дороги Горис-Капан не отмечен

29 и 30 января стабильная оперативная обстановка вдоль армяно-азербайджанской линии соприкосновения на государственной границе РА не изменилась, приграничных инцидентов не зафиксировано.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественных связей Министерства обороны Республики Армения, по данным СНБ РА, на участке Воротан-Давид Бек межгосударственной автодороги Горис-Капан, находящейся под ответственностью пограничных войск СНБ, приграничных инцидентов не зарегистрировано.

Подразделения пограничных войск ВС РА и СНБ контролируют приграничную обстановку на всем протяжении приграничной полосы и выполняют поставленные задачи.