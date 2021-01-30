В случае досрочных выборов «Альянс» примет участие со своим списком и своим кандидатом в премьеры

Если в Армении состоятся досрочные парламентские выборы, партия «Альянс» будет участвовать в них со своим списком и со своим кандидатом на пост премьер-министра.

Как передает Арменпресс, об этом на партийной конференции заявил председатель партии, независимый депутат НС Тигран Уриханян.

По словам Уриханяна, ответственность за сложившуюся ситуацию несет правительство, премьер-министр, и эта ответственность должна выразиться путем отставки. Он поднял вопрос, идти на выборы или нет. По словам Уриханяна, ответ на этот вопрос должен дать народ.

«В самое ближайшее время состоится митинг. И во время этого митинга будет поставлен вопрос, будет также сделано предложение. Это предложение будет формироваться в зависимости от позиции участников, сторонников, поддержки народа. И мы также будем одними из тех, кто выдвигает требование - решить вопрос тем или иным образом», - сказал он.

По словам Уриханяна, если народ решит, и будет общественныйзапрос, то «Альянс» примет участие в выборах. «Альянс будет участвовать со своей командой, своим составом, своими сторонниками», - сказал Уриханян.

Он добавил, что «Альянс» пойдет на выборы со своим списком, со своим кандидатом в премьер-министры.