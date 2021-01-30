Возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство Джалала Арутюняна

Возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство бывшего командующего Армией обороны Арцаха Джалала Арутюняна.

Об этом в беседе с Арменпресс заявила начальник управления по связям с общественностью Генпрокуратуры РА Аревик Хачатрян.

«В военной прокуратуре гарнизона № 1 возбуждено уголовное дело по пп. 1, 6, 13, ч. 2ст. 34-104 и п.1 ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса РА», - сказала Хачатрян, добавив, что предварительное следствие продолжается.

Джалала Арутюняна допросили. В настоящее время нет человека в статусеподследственного.

Пункт 1 части 2 статьи 34-104 Уголовного кодекса РА предусматривает покушение на убийство двух и более лиц. Пункт 1 части 3 статьи 185 Уголовного кодекса предусматривает умышленное уничтожение имущества, которым был причинен особо крупный ущерб.

Пресс-секретарь Следственного комитета РА Римма Еганян сообщила, что в производстве Главного военного следственного управления комитета, согласно пунктам 1, 6, 13 части 2 статьи 34-104 УК РА ип.1 части 3статьи 185 бывший командующий Армией обороны Джалал Арутюнян был признан потерпевшим по уголовному делу и допрошен.

«Что касается утверждения о том, что Азербайджан не мог узнать о его местонахождении и передвижении самостоятельно, потерпевший во время допроса не предоставил такую информацию органу, ведущему производство», - сказал он.

Джалал Арутюнян был ранен на боевой позиции. 27 октября он освобожден с должности министра обороны Республики Арцах. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян наградил генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна высшим званием «Герой Арцаха» за выдающиеся заслуги перед Республикой Арцах в области защиты и безопасности Родины, за отвагу и личное мужество.