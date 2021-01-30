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Возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство Джалала Арутюняна

Возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство Джалала Арутюняна

Возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство бывшего командующего Армией обороны Арцаха Джалала Арутюняна.

Об этом в беседе с Арменпресс заявила начальник управления по связям с общественностью Генпрокуратуры РА Аревик Хачатрян.

«В военной прокуратуре гарнизона № 1 возбуждено уголовное дело по пп.  1, 6, 13,  ч. 2ст. 34-104 и п.1 ч.3 ст. 185  Уголовного кодекса РА», - сказала Хачатрян, добавив,  что предварительное следствие продолжается.

Джалала Арутюняна допросили. В настоящее время нет человека в статусеподследственного.

Пункт 1 части 2 статьи 34-104 Уголовного кодекса РА предусматривает покушение на убийство двух и более лиц. Пункт 1 части 3 статьи 185 Уголовного кодекса предусматривает умышленное уничтожение имущества, которым был причинен особо крупный ущерб.

Пресс-секретарь Следственного комитета РА Римма Еганян сообщила, что в производстве Главного военного следственного управления комитета, согласно пунктам 1, 6, 13 части 2 статьи 34-104 УК РА ип.1 части 3статьи 185 бывший командующий Армией обороны Джалал Арутюнян был признан потерпевшим по уголовному делу и допрошен.

«Что касается утверждения о том, что Азербайджан не мог узнать о его местонахождении и передвижении  самостоятельно, потерпевший во время допроса не предоставил такую информацию органу, ведущему производство», - сказал он.

Джалал Арутюнян был ранен на боевой позиции. 27 октября он освобожден с должности министра обороны Республики Арцах. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян наградил генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна высшим званием «Герой Арцаха» за выдающиеся заслуги перед Республикой Арцах в области защиты и безопасности Родины, за отвагу и личное мужество.

 

 


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