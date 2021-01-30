На участках Мартуни, Джракан, Егникнер в Арцахе найдены останки еще 15 военнослужащих

В результате поисковых операций, проведенных на местах боевых действий, были обнаружены и возвращены тела еще 15 военнослужащих.

Об этом в беседе с Арменпресс заявил начальник управления информации и общественных связей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха Унан Тадевосян.

«Тело одного солдата, погибшего в ходе боевых действий, было обнаружено в Мартунинском районе, 13 тел —в направлении Джракана (Джебраила). Тело одного солдата из Егникнер (Арега Сар) было передано армянской стороне азербайджанской стороной. Была назначена судебно-медицинская экспертиза для установления личности. В результате поиска 29 января было найдено 1344 останков. Сегодня спасательные отряды будут работать в Гадрутском районе, недалеко от Сюникской области Республики Армения», - сказал Тадосян, добавив, что в поисках участвуют также родственники погибших и пропавших без вести, а также участники боев, знакомые с местностью.