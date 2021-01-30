Речь шла не о происхождении, а о текущей ситуации. Премьер пояснил свою мысль о Шуши

Премьер-министр Никол Пашинянпояснил свое заявление о городе Шуши, вызвавшее различные комментарии. Он подчеркнул, что говорил не об историческом происхождении Шуши, а о том, какой демографический статус-кво должен был быть установлен в качестве одной из предпосылок для прекращения войны.

Как передает Арменпресс, Пашинян сообщил об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Премьер-министр счел эту тему очень хорошим поводом показать, какие медиа-манипуляции происходят сегодня – и особенно против правительства. Он упомянул, что в одном из недавних нашумевших заголовков утверждается, что он якобы заявил, что Шуши - не армянский город.

Пашинян процитировал свое заявление, сделанное в ходе вопросов и ответов правительства. «Вообще, не только сейчас, но и на протяжении всего переговорного процесса у азербайджанских беженцев не было возможности вернуться в Шуши, а до освобожденияв Шуши проживало 90% и более азербайджанского населения. Другими словами, вы хотите сказать, что город Шуши, в котором более 90% населения составляют азербайджанцы, является армянским - в этом статусе?

Пашинян отметил, что начал разговор с трибуны НС по одной простой причине: депутат задал вопрос, отметив, что президент России предложил премьер-министру прекратить войну на гораздо более выгодных условиях, оставив Шуши под контролем Армении. Он уточнил: то есть фразой «и в таком статусе -это армянский город?» - он только ответил на слова депутата.

«Во время войны шли разговоры о вариантах прекращения войны, когда азербайджанская сторона, в числе прочих, поставила условие для возвращения азербайджанских беженцев в город Шуши. Фактически речь шла о возможности восстановления статус-кво 1992 года. Другими словами, когда мы уже договорились о прекращении войны, возникло новое условие. Это новое условие заключается в том, что беженцы из Азербайджана должны вернуться в город Шуши в соответствии со статусом-кво, существовавшим до 1992 года, то есть до освобождения Шуши.

И с учетом этого статус-кво было предложено согласиться, что вШуши должно быть больше 90% азербайджанского населения, а точнее - 96%. И когда это уже стало ясно, многие открыто обвиняют меня в том, что был вариант, чтобы Шуши по статусу остался армянским, но я не воспользовался этой возможностью. Я отреагировал только на это и на реплики тех, кто полагает, что есливШуши 96% азербайджанского населения, то город с таким статусом может считаться подконтрольным Армении - именноэто спрашивал депутат», - сказал Пашинян.

Таким образом, Пашинян отметил, что, отвечая на вопрос депутата, он сказал, что условием прекращения войны было увеличение численности азербайджанского населения на 90%. «Является ли город Шуши армянским по своему статусу» – здесь речь идет о нынешнем статусе Шуши, а не о его генеалогии. Мы обсуждали здесь не исторический вопрос о том, кто основал Шуши, кто жил вШуши в начале ХХ века. Мы обсуждали вполне конкретную ситуацию, когда предварительным условием прекращения войны было возвращение азербайджанских беженцев вШуши в соответствии с демографической ситуацией и статус-кво 1992 года», - сказал премьер-министр.

По его мнению, если бы 96% азербайджанского населения находилось вШуши без уточнения статуса Нагорного Карабаха, нельзя было бы считать, что он находится под контролем Армении. «Другими словами, это относится не к генеалогии, а к демографическому статус-кво в условиях прекращения войны», - заключил он.